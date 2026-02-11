Questa mattina, mercoledì 11 febbraio, il peschereccio Luigino è affondato nelle acque di Santa Maria Navarrese, in Sardegna, provocando un drammatico bilancio. Il naufragio, avvenuto in un tratto di mare profondo 200 metri, mette in luce i rischi concreti che i lavoratori del mare affrontano ogni giorno, soprattutto in condizioni meteo avverse.

Dramma al largo della Sardegna: operazioni di soccorso tra mare agitato e profondità estreme

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia costiera di Arbatax, sotto la supervisione del Reparto operativo di Cagliari guidato dal comandante Matteo Caniglia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti la motovedetta CP811 e l’elicottero Nemo 11, decollato dalla base di Decimomannu.

Come riportato dall’Ansa, il corpo del comandante, insieme all’imbarcazione, è a 200 metri di profondità, impossibile da recuperare immediatamente. I sommozzatori della Guardia costiera, supportati da un ROV, inizieranno le operazioni di recupero appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Dramma al largo della Sardegna, affonda un peschereccio: il tragico bilancio

La tragedia ha scosso le acque di Santa Maria Navarrese, lungo le coste del Nuorese: il motopesca Luigino, proveniente dalla marineria di Arbatax, è affondato in un tratto di mare profondo 200 metri. La Guardia costiera ha confermato la morte di due uomini, tra cui il comandante dell’imbarcazione e un pescatore. “A bordo eravamo in tre”, ha riferito il terzo marinaio, miracolosamente salvato dal peschereccio Zeus, che lo ha condotto in porto in buone condizioni di salute.

Le cause del disastro sembrano essere legate alle avverse condizioni meteo: il mare agitato e le forti raffiche di vento hanno reso l’imbarcazione vulnerabile, trasformando una normale giornata di lavoro in un dramma improvviso.