Peschereccio affondato ad Anzio, sommozzatori al lavoro per ritrovare disperso

È uscito dal porto di Anzio alle prime luci del 22 luglio, come ogni altro giorno. A bordo del peschereccio, padre e figlio. Una giornata di lavoro in mare, niente di straordinario. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato. Il vento si è alzato, il mare si è fatto più duro. E l’imbarcazione si è ribaltata. Tutto in pochi istanti.

Disperso dopo il peschereccio affondato vicino ad Anzio: ricerche senza sosta

L’allarme scatta poco dopo le 8.00. A chiamare i soccorsi è uno dei due, il figlio. È riuscito a salvarsi, forse a nuoto, forse aggrappandosi a qualcosa. È sotto shock. Il padre invece non si trova. Disperso. Potrebbe essere rimasto incastrato nella cabina, sotto la barca rovesciata…

Sul posto per il peschereccio affondato ad Anzio arrivano i Vigili del Fuoco, i sommozzatori, la Guardia Costiera. Si concentrano nella zona del porto, ma il mare oggi è nervoso. Onde, corrente, visibilità quasi zero. Si lavora con cautela ma anche con ansia, ogni minuto può contare. Ogni secondo, forse.

E intanto, a riva, l’attesa. Qualcuno guarda verso l’orizzonte, qualcuno resta in silenzio. Come se far rumore potesse disturbare le onde.

Anzio, un altro peschereccio affondato, un’altra famiglia nel dolore

Non è la prima volta. E purtroppo non sarà l’ultima. Alcuni mesi fa, a Focene, stessa scena. Un altro peschereccio affondato, sempre con padre e figlio a bordo. Quella volta, nessuno è tornato indietro. I corpi vennero trovati solo ore dopo, vicini. Troppo tardi. Troppo vicini alla fine.

Anche allora, come oggi, la Guardia Costiera aveva fatto di tutto. Motovedette, elicotteri, sommozzatori. Ma il mare non sempre restituisce subito ciò che prende.

Ad Anzio si vive di mare, si nasce coi piedi nella sabbia e lo sguardo in avanti. Chi esce in barca lo sa, che qualcosa può andare storto, ma mai si immagina una tragedia…

Ora resta solo la speranza. Che quest’uomo venga ritrovato vivo, o almeno riportato a casa. Perché anche questo, a volte, è un modo per dire addio. Senza parole, ma con tutto il peso che una barca rovesciata può portarsi dietro.