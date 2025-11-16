L'incidente è avvenuto a Torchiarolo: la donna in gravidanza ed una seconda persona sono stati portati in ospedale in codice rosso

Terribile incidente stradale con conseguenze molto gravi, quello avvenuto nella serata di sabato 15 novembre sulla strada statale 613, in Puglia. É accaduto nel comune di Torchiarolo, sulla direttrice che collega le città di Brindisi e Lecce e ha coinvolto due auto e un camion, andati ad impattare violentemente tra loro. Tra i coinvolti anche una donna incinta, soccorsa in gravi condizioni e portata all’ospedale Perrino di Brindisi.

Secondo quanto riferito da Leggo avrebbe perso la figlia che portava in grembo.

Drammatico incidente sulla statale 613: donna incinta perde la figlia in grembo

Non è chiara, al momento, l’esatta dinamica dell’incidente alla ricostruzione della quale stanno lavorando la polizia stradale di concerto con la locale di Torchiarolo, intervenuta sul luogo dell’incidente per gestire la viabilità. Le carcasse dei veicoli e le lamiere presenti a terra hanno di fatto paralizzato la circolazione e si è formata una lunga coda di dieci chilometri.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brindisi che si sono occupati di soccorrere la donna in avanzato stato di gravidanza, imprigionata tra le lamiere di una delle due auto, ed una seconda persona gravemente ferita. Dopo il trasporto in nosocomio è emerso che la donna avrebbe perso la bimba mentre non sono note al momento le sue condizioni.

Il traffico è stato deviato all’altezza dello svincolo per Torre San Gennaro. Le autorità hanno effettuato il sequestro dei tre mezzi coinvolti nello schianto, portati in un vicino deposito giudiziario. Sempre allo scopo di far luce sulle cause del sinistro è stato sequestrato anche lo smartphone di proprietà del conducente del camion.