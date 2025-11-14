Incidente stradale fatale a Zelo Buon Persico: un motociclista muore

Nella mattinata di giovedì 13 novembre, un tragico incidente ha scosso la quiete di Zelo Buon Persico, frazione del Lodigiano. Un motociclista di 60 anni, residente a Milano, ha perso la vita in uno scontro frontale con un suv. La notizia ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra i residenti e nella comunità motociclistica.

Il sinistro è avvenuto lungo l’ex statale Paullese, una strada frequentemente percorsa da automobilisti e motociclisti. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava guidando la sua moto in direzione Milano quando è stato colpito da un suv che stava effettuando una manovra di inversione.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni preliminari, il motociclista si trovava nei pressi del ponte di Spino d’Adda quando il suv, un modello Volvo, ha tentato di evitare una coda di veicoli. L’automobilista, un uomo di 64 anni, ha deciso di effettuare una manovra azzardata per tornare indietro, senza rendersi conto che il motociclista stava sopraggiungendo dall’altra direzione.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai servizi di emergenza è giunta intorno alle 7:30. I soccorritori del 118, insieme agli agenti della polizia locale, sono accorsi sul luogo dell’incidente. Quando i paramedici sono arrivati, hanno trovato il motociclista in gravi condizioni. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, per lui non c’era più nulla da fare e il personale medico ha dovuto dichiararne il decesso.

Indagini in corso

La Procura di Lodi è stata informata dell’accaduto e ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per ulteriori accertamenti. Un pubblico ministero è stato assegnato al caso e sono in corso indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. La comunità locale è in attesa di conoscere ulteriori dettagli e di fare chiarezza su questa tragica vicenda.

Impatto sulla comunità

Carlo Marinoni, questo il nome della vittima, lascia tre figli. La sua morte ha suscitato un profondo cordoglio tra amici e familiari. Gli incidenti stradali rappresentano un tema delicato e complesso, e la comunità di Zelo Buon Persico è in lutto per la perdita di una vita preziosa. Questo evento tragico riporta l’attenzione sulla necessità di maggiore prudenza sulle strade, specialmente per i motociclisti, che sono particolarmente vulnerabili in situazioni simili.