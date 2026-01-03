Da giorni si parla di un attacco ucraino con droni alla residenza di Putin e i media russi alimentano la situazione portando prove dell’attacco, l’ultima infatti ha visto un uomo prendere resti del drone distrutto che si dice sia l’autore dell’attacco che ha come matrice Kiev. Emerge anche il video del presunto attacco notturno alla casa dello Zar a Valdai.

Attacco con droni alla villa di Putin: opera di Kiev

In Russia la notizia dell’attacco alla villa di Putin ha fatto immediatamente il giro dei principali media e la colpa è stata subito rivolta a Kiev.

Difatti la narrazione utilizzata parla di un attacco all’abitazione tramite l’uso di droni. Inoltre vi sono state immagini che svelano uno dei due mezzi utilizzati per colpire distrutto per terra ma non vi è un riferimento nelle immagini alla presunta abitazione.

Il video mostra che si tratta di un fake

Nelle ultime ore ha fatto il giro dei social, in particolare X e Telegram, il video del presunto attacco alla villa di Putin.

Come riportato da AdnKronos.com nelle immagini si vedono due droni nei pressi della casa, uno dei due viene colpito esplodendo, l’altro dopo aver colpito l’ingresso vola distanziandosi dalla presunta abitazione.

Le incongruenze svelano che non si tratta della residenza reale di Putin, si capisce confrontando una foto della vera residenza con i frame del video ed inoltre la denuncia arrivata da Mosca, che continua a riportare di un attacco ucraino, spiega che i droni sono stati neutralizzati senza danni a persone o cose.