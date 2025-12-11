Droni ucraini colpiscono impianti chimici: ritardi nei principali aeroporti di Mosca

Nella notte tra mercoledì e giovedì, si è svolta un’importante offensiva delle forze ucraine, culminata nel lancio di un numero record di droni. Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo, sono stati abbattuti 287 droni, segnando uno dei picchi più elevati di attacchi notturni dall’inizio del conflitto. Questo evento ha avuto un impatto significativo sugli aeroporti di Mosca, causando la chiusura temporanea di tutte le strutture aeroportuali.

Interruzioni nei voli e impatti economici

Le recenti interruzioni hanno provocato il ritardo di circa 200 voli, generando disagi significativi per i passeggeri e intensificando le tensioni nel settore dell’aviazione russa. In particolare, l’aeroporto di San Pietroburgo ha dovuto dirottare diversi voli, aggravando ulteriormente la situazione. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha confermato l’attivazione dei servizi di emergenza per gestire i detriti dei droni abbattuti, senza però fornire dettagli su eventuali danni o feriti.

Danni a impianti chimici e reazioni locali

Un evento di particolare rilevanza è stato il report di un incendio presso l’impianto chimico Acron, uno dei principali produttori di fertilizzanti in Russia, situato a Veliky Novgorod. Testimoni oculari hanno riferito che l’impianto potrebbe essere stato colpito, sebbene non sia stato possibile confermare in modo definitivo la responsabilità dei droni. Il governatore della regione di Novgorod, Alexander Dronov, ha dichiarato che 19 droni sono stati abbattuti. Si segnala un ferito e danni considerati ‘insignificanti’ alle strutture locali.

La risposta russa e il contesto della guerra

In risposta agli attacchi, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che 32 droni erano diretti verso Mosca, mentre altri 40 si dirigevano verso la regione circostante. Questo aumento degli attacchi da parte ucraina si colloca in un contesto di crescenti tensioni, con funzionari russi che avvertono di possibili ripercussioni se l’Europa decidesse di schierare truppe in Ucraina. Nel frattempo, in Ucraina, il capo dell’amministrazione militare della regione di Poltava ha denunciato attacchi russi contro infrastrutture energetiche, provocando incendi.

Le sfide invernali per l’Ucraina

Secondo il CEO del principale operatore del gas ucraino, Naftogaz, il paese sta affrontando uno dei suoi inverni più difficili dalla partenza dell’offensiva russa, con attacchi che iniziano prima e risultano più intensi rispetto agli anni passati. Questa situazione ha portato a una crescente richiesta di supporto internazionale e a un’analisi approfondita delle potenziali strategie per la ricostruzione del paese e la sicurezza energetica.

Prospettive future e negoziati internazionali

Mentre l’Ucraina e i suoi alleati cercano di sviluppare un piano per porre fine a questo conflitto, la recente proposta inviata a Washington rappresenta un tentativo di ottenere un supporto più concreto. Con l’aumento delle tensioni, le negoziazioni tra le potenze europee e l’Ucraina rimangono in primo piano, mentre gli sviluppi sul campo continuano a influenzare le discussioni diplomatiche.

La situazione in Ucraina è in continua evoluzione. Rimane da vedere come le forze ucraine e russe reagiranno nei prossimi giorni. Tuttavia, è certo che la guerra in Ucraina continua a presentare sfide enormi, non solo per il paese, ma anche per la stabilità dell’intera regione.