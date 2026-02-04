Druzhkivka Sotto Attacco: Mercato Distrutto e Vittime Innocenti nel Cuore del Conflitto

Un attacco aereo russo ha colpito un mercato a Druzhkivka, provocando morte e distruzione in un contesto di trattative per la pace.

La situazione in Ucraina continua a deteriorarsi. L’ultimo attacco russo ha colpito la città di Druzhkivka, situata nell’est del paese. Sette persone hanno perso la vita e più di quindici sono rimaste ferite durante un bombardamento su un mercato affollato. Questa azione, come dichiarato dal governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, rappresenta un crimine di guerra mirato.

Dettagli sull’attacco a Druzhkivka

L’attacco è avvenuto mercoledì mattina, in un momento in cui il mercato era particolarmente affollato. Le forze russe hanno utilizzato munizioni a grappolo, un tipo di armamento controverso e devastante. Tra le vittime, la più anziana aveva 81 anni. Oltre all’attacco al mercato, la città ha subito anche due bombardamenti aerei, che hanno danneggiato numerosi edifici residenziali. Questa situazione contribuisce a un clima di terrore e incertezza per i cittadini locali.

Reazioni e conseguenze

Il governatore Vadym Filashkin ha denunciato l’accaduto, definendo le dichiarazioni russe sulla trattativa di pace come futili, in quanto non corrispondono alla realtà degli attacchi in corso. Questo episodio ha suscitato crescenti preoccupazioni tra i funzionari ucraini, i quali temono che i negoziati in corso ad Abu Dhabi possano non portare a una reale cessazione delle ostilità.

Attacchi russi su altre regioni

Non solo Druzhkivka è stata colpita. Attacchi simili hanno interessato anche altre aree, come la regione di Dnipropetrovsk, dove un bombardamento ha causato la morte di una 68enne e di un 38enne in un’area residenziale. Anche la città di Odesa ha subito danni significativi, con circa venti edifici residenziali colpiti. Questi attacchi indiscriminati sulle infrastrutture civili continuano a mettere in pericolo le vite di migliaia di ucraini.

Il contesto dei negoziati di pace

I colloqui di pace, mediati dagli Stati Uniti e attualmente in corso ad Abu Dhabi, stanno assumendo una piega preoccupante. La portavoce della Commissione Europea, Anitta Hipper, ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di sfruttare i negoziati per proseguire gli attacchi contro l’Ucraina. Hipper ha dichiarato che Putin potrebbe mettere fine a questa guerra immediatamente, ma non mostra alcuna intenzione di farlo.

La risposta dell’Ucraina

Alla luce di questa escalation, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha esortato i suoi alleati occidentali a intensificare il supporto militare. Zelenskyy ha ordinato ai leader militari di preparare una risposta adeguata agli attacchi russi, sottolineando l’importanza di proteggere le infrastrutture logistiche del paese, che continuano a essere bersagliate dai bombardamenti.

La resilienza dell’Ucraina è messa alla prova mentre il conflitto continua a richiedere un tributo umano pesante. Con l’anniversario dell’invasione russa che si avvicina, le tensioni restano elevate e la prospettiva di una pace duratura sembra ancora lontana. Il conflitto ha portato a una situazione di instabilità, con effetti devastanti sulla popolazione civile e sulle infrastrutture del paese. Le immagini delle distruzioni e delle sofferenze quotidiane sono un forte richiamo alla necessità di un intervento internazionale per favorire un cessate il fuoco.