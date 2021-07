Due amici muoiono insieme in un tragico incidente: 14 bambini rimangono senza genitori

Due amici muoiono insieme e 14 bambini rimangono orfani: Shaun Milburn e Michelle Pattinson sono andati insieme incontro ad un tragico destino

Scherzo orribile del destino in Inghilterra, dove due amici muoiono insieme nello stesso tragico incidente e in una manciata di secondi 14 bambini rimangono senza genitori. Questo perché le due vittime di quel sinistro, il 34enne Shaun Milburn e la 42enne Michelle Pattinson, entrambi di Maryport, erano rispettivamente padre di otto e madre di sei fra bambini piccoli e ragazzi, e nel momento in cui le loro vite si sono spente la solitudine è calata come una cappa su un numero altissimo di giovani esistenze che sul loro affetto contavano.

Due amici muoiono e 14 bambini restano orfani, il sindaco: “Tragedia assoluta”

Il tragico sinistro, forse uno dei più drammatici in quanto ad esiti indiretti è avvenuto a Cockermouth, nella contea del Cumbria alle 6 del mattino, e non è affatto un caso che i media locali riportino le dichiarazioni del sindaco della cittadina funestata dal doppio lutto, Alan Smith, che parla di “tragedia assoluta”. Ma cosa è successo di preciso? Secondo una ricostruzione della polizia intorno alle sei del mattino di sabato 3 luglio la vettura a bordo della quale i due amici stavano viaggiando insieme si era schiantata violentemente contro un trattore.

In Inghilterra due amici muoiono e 14 bambini restano senza un papà ed una mamma

Nel veicolo, una Ford S-Max, viaggiavano anche altre tre persone, uscite ferite da quell’impatto avvenuto all’altezza di una rotonda, ma non in pericolo di vita. Dal canto suo il conducente del trattore, un 20enne residente proprio nelle campagne di Cockermouth, se l’era cavata con solo qualche ferita superficiale. Purtrppo per Shaun e Michelle le cose non erano andate altrettanto bene: nell’impatto per i due non c’era stato nulla da fare e nonostante la tempestività dei soccorsi erano stati dichiarati morti sul posto a distanza di pochissimi secondo l’uno dall’altra mentre si procedeva ai ricoveri in ospedale degli altri feriti.

Due amici muoiono e 14 bambini restano orfani: il ricordo di Shaun e Michelle

E la morte dei due amici e genitori di 14 figli in tutto ha sconvolto, come accaduto per tragedie simili, la comunità locale e quanti conoscevano ed amavano Shaun e Michelle, tanto da innescare messaggi di cordoglio come questo: “Shaun è stato un padre amorevole e iperprotettivo per i suoi otto figli. La famiglia era tutto per lui, amava passare il tempo con i familiari che amava profondamente. Lascia un grande vuoto in tutti i nostri cuori e non sarà mai dimenticato”. E Michelle viene descritta come “una madre amorevole di sei bellissimi bambini purtroppo è andata via ma sarà amata per sempre. Vola in alto ma sei sempre con noi”.