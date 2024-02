Due arresti a Milano, ma in carcere per errore

Due arresti a Milano, ma si tratta di un doppio scambio di persona.

Un doppio errore, due volte in soli venti giorni. Tutta colpa del Cui, il Codice univoco identificativo, ovvero, una stringa alfanumerica assegnata dai reparti scientifici delle forze dell’ordine al fotosegnalamento e alle impronte digitali di uno straniero.

Una procedura contro gli errori di identificazione o false generalità, eppure non sembra abbia funzionato a Milano.

La vicenda ha riguardato un uomo bangladese e uno cinese, poiché avevano lo stesso nome e la stessa data di nascita dei veri criminali.

Il primo è stato costretto a quattro mesi di carcere mentre il secondo a quattro giorni.

Due arresti per errore: la scoperta dell’avvocato

Dopo l’arresto dell’uomo bangladese, l’avvocata Francesca Nosetti ha capito che la foto dell’imputato presente nel fascicolo processuale non era quella del suo assistito.

Stessa sorte per l’uomo cinese, residente in Italia e in partenza per la Cina. Le forze dell’ordine lo hanno tratto in arresto con l’accusa di ricettazione di telefonini contraffatti.

Dopo quattro giorni di carcere l’uomo è stato rilasciato grazie alle indagini effettuate da un agente della polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio.