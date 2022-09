Due donne pilota scoprono di essere sorelle: per anni si erano viste sul lavoro senza saperlo 

La prima non sapeva di essere il frutto di un amore giovanile affidato ad altre persone, perciò dopo decenni due donne pilota scoprono di essere sorelle

Arriva dagli Usa la commovente storia che spopola anche sui social di due donne pilota che scoprono di essere sorelle: per anni si erano “viste” sul lavoro senza saperlo. I media spiegano che loro, Shari Ritchkin e Tammy Holloway, furono separate dopo che la prima era stata data in adozione.

Eppure per anni loro due si erano incrociate tra aeroporti e uffici, solo che non si conoscevano: le due, ma oggi di loro si sa tutto, in effetti si somigliano molto, ma le donne statunitensi separate fin dalla tenerissima età non lo sapevano che ad unirle era il sangue e non solo la passione per il volo.

Due donne pilota scoprono di essere sorelle

Shari Ritchkin era diventata pilota della compagnia aerea Spirit Airlines, una low-cost statunitense che ha la sede in Florida.

Tammy Holloway invece è pilota della United Airlines. Due anni e mezzo fa quando i rispettivi genitori erano morti e grazie a un amico di famiglia Shari aveva scoperto di essere stata adottata, perciò aveva deciso di fare un test del dna.

La doppia scoperta: stesso sangue e stesa passione

Ha detto la donna alla Nbc: “Un amico mi ha chiamato e mi ha detto dopo il test: ‘Non ci crederai ma tu hai una sorella e vive a Los Angeles‘”.

La pilota aveva appreso che i suoi genitori biologici si erano sposati 13 mesi dopo la sua nascita e 10 anni dopo avevano avuto un’altra figlia. Shari si era messa in cerca ed aveva scoperto l’incredibile: la sorella di cui non sapeva nulla era anche lei una pilota di aerei. Hanno detto le due dopo essersi conosciute ed abbracciate: “Come pilote le nostre strade nella vita si sono probabilmente incrociate molte volte nel corso degli anni senza saperlo”.