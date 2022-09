I due, adottati entrambi, hanno fatto il test per saperne di più sulle loro famiglie biologiche. Il risultato ha mostrato che sono fratello e sorella.

Una coppia, che stava insieme da sei anni, ha fatto una scoperta scioccante. I due fidanzati sono venuti a conoscenza, per caso, di essere fratello e sorella, mentre stavano pianificando il loro futuro. Entrambi orfani, erano stati adottati da piccoli.

Per saperne di più sulla loro famiglia biologica, hanno avuto modo di sapere – tramite il test del DNA – della loro parentela.

Fidanzati da sei anni, fanno il test del DNA e scoprono di essere fratello e sorella: la storia

I due ragazzi avevano deciso, insieme, di sottoporsi innocentemente al test del DNA. L’obiettivo era quello di avere maggiori dettagli su quella che era la famiglia biologica d’appartenenza, nella considerazione che entrambi fossero stati adottati da bambini.

La scoperta sbalorditiva è stata diffusa dopo che la giovane ha condiviso la sua esperienza in un post su “offmychest”; un forum anonimo di supporto psicologico, sul social Reddit.

Lei, nel suo messaggio, scrive: “Ho 30 anni e mio fratello 32. Per la maggior parte del tempo, lo chiamerò “il mio ragazzo”, mentre racconto. Sono stata adottata da piccola, ma l’ho scoperto solo al liceo. Non me n’è mai importato, amo i miei genitori che, a loro volta, mi adorano.

Chi se ne frega se non sono i miei genitori biologici. Anche il mio ragazzo è stato adottato. Quando ci samo incontrati è stata una delle cose che piaceva di più ad entrambi, perchè in qualche modo ci legava”.

L’incredibile scoperta e la reazione della ragazza

La ragazza, continuando la sua storia sul forum, dichiara: “Il nostro rapporto era ed è, anche adesso, ottimo.

Ci siamo capiti sin da subito, molto velocemente, e siamo stati attratti reciprocamente. Non ho mai incontrato qualcuno che fosse così. Ora sono scioccata, perchè ho scoperto che lui è mio fratello biologico. Stiamo insieme da 6 anni e abbiamo fatto tutto ciò che fa una coppia che sta insieme. Ci siamo detti di amarci, abbiamo fatto sesso, abbiamo festeggiato anniversari vari e conosciuto le rispettive famiglie”.

La 30enne, infine, rivela la scoperta che ha paralizzato entrambi: “Abbiamo fatto il test del DNA perchè volevamo sapere qualcosa di più sulle nostre famiglie biologiche. Dopo un mese, i risultati sono arrivati a casa. Ero molto emozionata, ma ho scoperto che il mio ragazzo è in realtà mio fratello. Ora non ho il coraggio di dirglielo, spero con tutto il cuore che abbiano commeso un errore”.