Due evasioni dal carcere minorile di Airola

Due detenuti di 21 anni sono recentemente evasi dal carcere minorile di Airola (Benevento). Si tratta di due ragazzi residenti in Campania arrestati con l’accusa di reati contro il patrimonio. Una volta scoperta l’evasione sono immediatamente scattate le ricerche nel territorio beneventano, con controlli nei pressi del penitenziario e lungo le principali arterie di scorrimento della zona stazioni dei mezzi pubblici. A dare al notizia della doppia evasione sono state le sigle sindacali Uspp e Uil P.A. PP.

Denunciate carenze strutturali nel carcere minorile di Airola

In una nota congiunta di Uspp e Uil P.A. PP è possibile leggere: “Nell’ultimo anno abbiamo denunciato le carenze strutturali dell’istituto airolese per le quali è stata deliberata la completa ristrutturazione, ancora una volta chiediamo che i detenuti maggiorenni scontino la pena non nel circuito penale minorile ma in quello ordinario per adulti”.

Scontro tra detenuti nel carcere beneventano

Come informa FanPage alla fine dello scorso febbraio due giovani detenuti napoletani avevano avuto uno scontro con alcuni coetanei di origine africana. La situazione si era normalizzata solamente dopo l’intervento da parte della Polizia Penitenziaria. In seguito i giovani africani avevano tentato di uscire dalle loro celle utilizzando inoltre i letti come arieti con cui volevano sfondare le porte blindate.