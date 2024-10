Francesco Paolantoni supera la diverticolite per una performance straordinaria a Ballando con le Stelle

Francesco Paolantoni ha iniziato la terza puntata di Ballando con le Stelle con un atteggiamento notevolmente differente rispetto alle esibizioni precedenti. Ma quale ne è stata la causa? Il comico ha rivelato di aver affrontato una settimana particolarmente difficile a causa della diverticolite, un malessere che lo ha messo a dura prova e per il quale la sua ballerina, Anastasia Kuzmina, ha dovuto modificare la coreografia all’ultimo momento.

Nella clip introduttiva, Francesco ha dichiarato: «Mi sento davvero male, ma ci provo, che cosa può andare storto? Potrei cadere, svenire, ma voi mi tirerete su, giusto? Non mi abbandonate lì…». Una volta conclusa la loro esibizione, Milly Carlucci ha commentato: «Non entriamo nei dettagli clinici, ma è stato davvero in difficoltà, tanto da avere problemi per tutta la settimana. Però oggi ha dato il massimo, anche grazie alla determinazione di Anastasia di continuare a lottare».

La difficoltà di Francesco

Dopo la performance, Francesco si è presentato davanti alla giuria, dove Ivan Zazzaroni ha ironizzato: «È curioso che un comico soffra di diverticolite», e all’affermazione, lui ha risposto: «È ingannevole, perché si chiama diverticolite ma non è affatto divertente. E, modestamente, ho anche il colon infiammabile e reflusso gastrico».