Durante l'episodio di Domenica In, Teo Mammucari ha fatto una battuta a Mara Venier, dicendo: «Ricevi solo cuori». Successivamente ha fatto una "promessa" in diretta.

Teo Mammucari è apparso come ospite entusiasmante nella prima puntata di Domenica In, presentando il suo nuovo programma "Lo Spaesato", in onda dal 16 settembre su Rai 2. Ha discusso delle differenze tra vita in città e in campagna, coinvolgendo il pubblico in un gioco interattivo. Mara Venier, divertita, ha espresso il desiderio di invitare Mammucari ogni domenica, a patto che riduca il suo compenso, a cui l'ospite ha risposto che sarebbe venuto anche gratuitamente. Il pubblico ha molto apprezzato e spera di vederlo di nuovo coinvolto in future puntate.

