Sonia Bruganelli e il ballerino Carlo Aloia hanno danzato un lento fox trot, ma al termine della loro performance, l’attenzione della giuria si è concentrata maggiormente su quanto discusso nella clip piuttosto che sulla loro esibizione. Sonia ha rivelato di aver affrontato un’improvvisazione la settimana scorsa, sedendosi a terra dopo aver risentito un forte fastidio a una costola, che si è rivelata poi fratturata. “Sono sempre stata vista come ‘la moglie di’ (Paolo Bonolis, ndr) e, anche se allora non ero al massimo della bellezza, nessuno osava dirmelo per rispetto verso mio marito. Ora sono indipendente”.

Giudizio di Selvaggia Lucarelli

Durante il giudizio, Selvaggia Lucarelli ha avuto un ennesimo battibecco con Sonia. Quando si è presentata di fronte ai giurati, Sonia sembrava pronta ad ascoltare le valutazioni dei quattro componenti del tavolo. A quel punto ha risposto: “Ma Selvaggia, perché tirare in ballo questo adesso? Mi sono sentita un po’ in imbarazzo, riconosco le mie fragilità, ma non mi aspettavo di essere analizzata qui, volevo semplicemente ballare. Tu mi hai sempre etichettata come ‘la moglie di’ quando parlavi con il mio ex marito”. Selvaggia, visibilmente infastidita, le ha replicato: “Sei confusa, Sonia” e le ha assegnato un 4.