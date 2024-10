Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono tornati insieme, contrariamente a quanto si vocifera su Dagospia. La showgirl calabrese ha chiarito la questione durante un intervento a “La volta buona” su Rai Uno, dichiarando: “Molte persone non riescono a capire che ci siamo lasciati”. Ha poi confermato la chiusura della sua relazione con Giulio Fratini, affermando: “Sono di nuovo sola. È stata una mia decisione”.

Chiara Ferragni e il manager Silvio Campara

continuano a vedersi in gran segreto. Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, alcune amiche dell’influencer avrebbero rivelato che l’ex consorte di Fedez “è innamorata come una ragazzina alla prima esperienza”. Non resta che aspettare un annuncio ufficiale sulla loro relazione, ma pare che lui sia il più riluttante a rendere tutto pubblico.

Belen Rodriguez e l’ingegnere Edoardo Angelo Galvano

starebbero attraversando un periodo di difficoltà. Fonti ben informate suggeriscono che la loro storia non abbia un futuro brillante. Passando sempre a Belen, il magazine Diva e Donna ha divulgato una notizia intrigante: si parla di un riavvicinamento tra Stefano De Martino, ex marito della conduttrice, e Alessia Marcuzzi… Alena Seredova, invece, prosegue la sua vita senza commentare le nozze tra Ilaria D’Amico e il suo ex consorte Gianluigi Buffon. Infine, Barbara d’Urso ha annunciato con orgoglio di essere diventata nonna per la seconda volta tramite un post su Instagram.

La nuora di Gianmarco Berardi, Giulia

ha dato alla luce il suo bambino l’8 ottobre. In un’altra dolce novità, Claudia Ruggeri, ben nota al pubblico di Avanti un Altro e cognata di Sonia Bruganelli, ha vissuto la sua prima esperienza da mamma. Intanto, a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha smontato prontamente i tentativi di Sonia Bruganelli, che ha provato a utilizzare la sua condizione di madre per giustificarsi. Di certo, una strategia poco felice. Restando nel mondo della televisione, Marco Columbro è riapparso, esprimendo la sua incredulità per essere stato dimenticato dopo aver dominato il panorama televisivo italiano negli anni ’90. In un’intervista a Ciao Maschio (Rai Uno), ha dichiarato: “Dopo il mio ictus del 2001, non sono più stato contattato dalla tv, e mi chiedo il motivo.” Inoltre, la conduttrice de Le Iene, Veronica Gentili, sta attraversando un periodo difficile a causa della perdita del padre. Dopo aver saltato due episodi del suo programma per affrontare questo doloroso evento, è tornata al lavoro domenica 13 ottobre.