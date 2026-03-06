Dybala operato a Villa Stuart: tempi di recupero e partite saltate

Dybala ha subito un intervento al ginocchio sinistro dopo un fastidio in allenamento: l'artroscopia ha chiarito la natura della lesione e stabilito un percorso di riabilitazione di circa cinque settimane

Paulo Dybala è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro dopo aver sentito un dolore durante l’allenamento che ha bloccato il suo rientro in squadra. L’intervento è stato eseguito a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani e dal suo team. In sala operatoria sono emersi dettagli che non risultavano chiari dagli esami strumentali eseguiti in precedenza: l’artroscopia, oltre a confermare la diagnosi, ha permesso di visualizzare con precisione il problema e intervenire nello stesso tempo.

Quanto è stato trovato

Durante l’artroscopia il professor Mariani ha riscontrato una lesione del menisco esterno: una rottura longitudinale che può spiegare la sensazione di “scorrimento” articolare riferita dal giocatore. In alcuni referti preliminari la lesione era stata interpretata come parziale, ma l’ispezione diretta ha chiarito la reale estensione del danno.

L’intervento e il decorso

L’operazione, della durata di circa un’ora e mezza, aveva carattere diagnostico-terapeutico: lo staff ha valutato la lesione e ha provveduto a regolarizzare o rimuovere la porzione meniscale compromessa, eliminando il conflitto meccanico responsabile del dolore. Il decorso operatorio è stato definito regolare dai sanitari; ora partirà il percorso di riabilitazione mirato al ripristino della funzione e del pieno controllo articolare.

Tempi di recupero e calendario delle assenze

Sulla base della valutazione ortopedica, la finestra temporale prevista per il recupero è di circa 45 giorni, corrispondente a un programma di riabilitazione di cinque settimane. Questo periodo serve per la guarigione dei tessuti e per i primi step di rieducazione funzionale necessari a recuperare forza e propriocezione. Il ritorno in campo sarà comunque subordinato ai test funzionali e all’ok dello staff medico, degli allenatori e dei preparatori.

Con uno stop stimato di cinque-sei settimane Dybala salterà le prossime partite ufficiali della Roma; tra gli impegni a rischio ci sono le sfide di campionato contro Genoa, Como, Lecce, Inter e Pisa e la doppia sfida d’Europa League con il Bologna. Se la riabilitazione procederà senza intoppi, il rientro potrebbe avvenire nel turno di Serie A contro l’Atalanta, previsto nel weekend del 19 aprile, ma la data rimane subordinata alle verifiche cliniche intermedie.

Implicazioni per la squadra e situazione personale

La nuova operazione complica il quadro stagionale: Dybala aveva già sofferto di problemi fisici in passato, e questo stop aumenta il conto delle assenze, costringendo l’allenatore a trovare soluzioni offensive alternative nelle prossime settimane. Sul piano contrattuale, l’inattività influisce sulle dinamiche di fine stagione: il giocatore è legato alla Roma fino al 30 giugno e negli ambienti sportivi si continua a seguire con interesse anche il possibile ritorno di voci su destinazioni future, come il Boca Juniors. A livello personale, il periodo dell’intervento coincide con un momento importante per Dybala: è da poco diventato padre, una circostanza che aggiunge valore umano al percorso di recupero.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Nei giorni successivi all’operazione Dybala avvierà un programma individuale di riabilitazione che comprenderà fisioterapia, lavoro in palestra e test progressivi di carico sul ginocchio. Il reinserimento in gruppo sarà graduale e deciso in base all’assenza di dolore, al recupero della forza e alla stabilità articolare. Lo staff medico della Roma fornirà aggiornamenti periodici: i prossimi comunicati diranno se il recupero procede secondo i tempi stimati o richiede aggiustamenti.