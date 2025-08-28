L'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha lasciato i fan increduli: ecco cosa è successo.

Ida Platano è stata uno dei volti più discussi ma anche amati dal pubblico di “Uomini e Donne”.

L’ex dama, dopo la fine delle relazioni con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, è quindi tornata single e, in tanti, speravano quindi in un suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi. A dare credito a questa ipotesi, una storia pubblicata su Instagram dalla parrucchiera 42enne, dove ha rivelato di essere in viaggio per Roma, proprio il giorno dell’inizio delle registrazioni della nuova stagione di “Uomini e Donne”. Ma, la verità, ahimè, è un’altra…

Uomini e Donne, fan senza parole: la scoperta choc su Ida Platano

I fan di Ida Platano erano ormai convinti di un ritorno a “Uomini e Donne“ della parrucchiera, soprattutto dopo la storia su Instagram dove l’ex dama ha annunciato di essere in viaggio per Roma. Invece, Ida, nella Capitale ci è andata per tutt’altro motivo, ovvero grigliate, balli in maschera, feste con le amiche, bagni in piscina eccetera. Quindi, Ida Platano, almeno per il momento, poi in futuro chissà, non tornerà al trono over di Maria De Filippi.