Dal bacio che accese i gossip alla crisi definitiva: Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini tra sogni e delusioni.

L’amore tra Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini, venti anni più giovane della conduttrice, è ufficialmente giunto al termine. Tra speranze, delusioni e un’amicizia decennale, la rottura mette in luce le difficoltà di trasformare un legame di complicità in una storia sentimentale stabile.

Patrizia Rossetti tra delusione e desiderio di chiarimento

Durante l’intervista a Storie al bivio, in onda domani sabato 6 dicembre, Rossetti ha confessato la sua delusione: “Un po’ ci sono rimasta male, ma spero ancora che lui, tornato dall’estero, mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia”.

La conduttrice ha raccontato di essersi illusa dopo anni di solitudine e delusioni sentimentali: “Sono sola da molti anni, sono stata ripetutamente tradita dal mio ex marito e l’incontro con Marco mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante. Probabilmente mi sono sbagliata“.

“Con Marco Antonio Bellini è finita”. Patrizia Rossetti svela i motivi della rottura

La relazione tra Patrizia Rossetti e l’attore Marco Antonio Bellini, venti anni più giovane della conduttrice, sembra essere giunta al termine. Dopo il bacio immortalato dai fotografi di Novella 2000 e le voci di un presunto fidanzamento, Rossetti, ospite di Monica Setta, ha fatto chiarezza sulla situazione: “Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d’amore“.

In un ultimo tentativo di salvare il rapporto, Rossetti ha inviato un messaggio all’attore, auspicando che almeno la loro amicizia, consolidata in quindici anni, possa continuare: “Vorrei che la nostra amicizia potesse sopravvivere“.

La liason, che aveva catturato l’attenzione dei media, appare quindi come un sentimento che non ha retto alla prova del tempo, nonostante la complicità e l’intesa che la conduttrice aveva sempre sottolineato.