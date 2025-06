Patrizia Rossetti critica Mirko Frezza all’Isola dei Famosi: parole pesanti

A L’Isola dei Famosi non mancano mai momenti di tensione e confronto. L’ultima polemica ha visto protagonista Patrizia Rossetti, che non ha nascosto la sua delusione nei confronti di Mirko Frezza, recentemente eliminato dal reality. Le sue parole, decise e senza filtri, hanno acceso il dibattito, mettendo in luce un duro giudizio sul comportamento del naufrago durante l’avventura sull’isola.

La puntata di ieri, mercoledì 18 giugno, ha offerto numerosi colpi di scena e confronti accesi a L’Isola dei Famosi. Inaspettatamente, Mirko Frezza è stato sconfitto al televoto da Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti, dovendo così abbandonare la Playa. Per la Rossetti, che negli ultimi giorni si era contraddistinta per i duri scontri con il concorrente romano, si è trattata di una piccola rivincita.

Prima di lasciare l’Honduras, Mirko è stato portato di sorpresa sull’“ultima spiaggia”, dove gli ex concorrenti possono provare a rientrare in gioco. Nonostante gli appelli di naufraghi, Simona Ventura e Giuseppe Cruciani, ha scelto di abbandonare definitivamente.

Poche ore dopo l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, in cui Mirko Frezza e Ahlam El Brinis sono stati eliminati, Mediaset ha diffuso un video di uno sfogo di Patrizia Rossetti, registrato prima della diretta. In esso, la naufraga esprime parole molto dure nei confronti di Mirko:

“È andato da Mario, gli ha detto una cosa e poi era tutto il contrario. Se non so dove sta la verità, faccio fatica…non ho molta fiducia in lui perché è stato falso troppe volte. Dice una cosa e poi l’esatto contrario…forse mi teme meno, gli sto antipatica, non lo so. Non mi interessa neanche essere in contrasto con lui. Mi vuole male ma non si sa bene perché…”.