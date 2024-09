Ecco a voi i partecipanti della quinta edizione di Lol - Chi ride è fuori: tra loro ritroviamo figure come Geppi Gucciari e Enrico Brignano. Conosciamoli meglio.

La quinta edizione di "LOL: Chi ride è fuori" vede partecipare concorrenti come Geppi Cucciari e Enrico Brignano. Il vincitore donerà 100.000 euro a un'organizzazione benefica. I partecipanti devono mantenere una faccia seria per sei ore cercando di far ridere gli altri. Il cast include anche il vincitore della seconda edizione di "LOL Talent Show". Alessandro Siani e Angelo Pintus saranno gli host. La nuova edizione, composta da 6 episodi, sarà disponibile su Prime Video nel 2025. Un decimo partecipante sarà scelto tra i comici del "LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro", con Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo come giurati.