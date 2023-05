Angelina, la figlia del celebre cantante Mango, si è fatta conoscere grazie ad Amici22 e ora ha un nuovo fidanzato: si tratta di un chitarrista.

Il percorso di Angelina Mango ad Amici22

Da quando ha messo piede nella scuola di Amici, Angelina Mango ha messo in mostra il suo talento. Non a caso, la 22enne figlia d’arte è tra la concorrenti più accreditate per la vittoria finale.

Inoltre, un possibile trionfo spazzerebbe via in modo definitivo le tante critiche piovute addosso alla giovane artista, accusata di essere entrata ad Amici solo perché figlia del cantante Mango.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango

Angelina, oltre che per le sue performance, è stata spesso protagonista anche di alcuni gossip che la vorrebbero sempre più vicina al compagno di scuola Wax. Ma la realtà è un’altra: infatti la 22enne è fidanzata con il chitarrista Antonio Cirigliano, 24enne originario di Potenza.

Sebbene all’interno della scuola di Amici abbia parlato poco della sua vita sentimentale, prima della sua partecipazione al talent show Angelina e il fidanzato sono stati visti spesso insieme. E anche in occasione della sua partecipazione al concerto del Primo Maggio dello scorso anno ha voluto sul palco anche il fidanzato Antonio, con il quale condivide la passione per l’arte.