Carte di credito prepagate: le migliori 10 a confronto

Le carte di credito prepagate sono delle carte che si possono ricaricare attraverso deposito di contante o bonifico e possono essere poi utilizzate per effettuare acquisti in sicurezza, online e in negozio. Sono molto comode e spesso ognuna ha la propria app dedicata, per gestire pagamenti e tenere sempre sotto controllo il conto.

Carte di credito prepagate: le migliori dieci

Una carta prepagata può rivelarsi molto utile per ricevere liquidità in maniera semplice e veloce sulla propria carta. Ne esistono di diversi tipi, ognuna con le sue caratteristiche. Vediamo insieme le più utilizzate e le loro peculiarità.