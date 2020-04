Sabato 9 maggio 2020 si terrà l'evento Italia's Growth Talent, la prima conferenza italiana interamente online sulla crescita delle aziende.

Il 9 maggio si terrà l’Italia’s Growth Talent 2020, la prima conferenza italiana sulla crescita delle aziende che si svolgerà interamente online, organizzata da Growth Hacking Italia, la community di riferimento fondata da Gerardo Forliano.

Italia’s Growth Talent: la conferenza italiana sulla crescita aziendale

La community di riferimento sul growth hacking in Italia, fondata dall’ingegnere informatico, imprenditore, scrittore e growth manager Gerardo Forliano, sta promuovendo l’evento Italia’s Growth Talent dedicato al tema della crescita delle aziende, al fine di esaltare le capacità imprenditoriali di chi sa gestire e far crescere i propri progetti.

Sabato 9 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 si terrà, dunque, la conferenza 100% online, durante la quale le tematiche principali saranno business, innovazione e crescita aziendale. Grazie al fattore tecnologico, #IGTconf20, hashtag ufficiale dell’evento, sarà totalmente disponibile online e i partecipanti assisteranno ai vari interventi programmati in diretta streaming da casa propria.

Cos’è il growth hacking

Tema centrale della conferenza sarà il growth hacking, “un processo di sperimentazione rapida sui canali di marketing e sul prodotto con lo scopo di individuare le strategie più efficaci per far crescere un business” come definito dagli esperti del settore.

Si tratta, dunque, di un modello organizzativo nato in Silicon Valley una decina di anni fa e che, recentemente, ha iniziato a diffondersi in Italia nel campo dell’innovazione. L’obiettivo fondamentale è la crescita della propria azienda in tempi ridotti, ma in maniera efficace ed efficiente, seguendo gli esempi di grandi imprese come Facebook, Spotify, Skyscanner.

È una metodologia su base scientifica che analizza varie strategie possibili per verificare e testare quali attività e azioni possono condurre ad esiti migliori per quanto riguarda fatturato o altri indicatori importanti per la crescita del business di un’azienda, scartando contemporaneamente quelle alternative poco efficaci e poco utili al fine di realizzare i propri obiettivi imprenditoriali.

Italia’s Growth Talent: il programma

Dopo il successo delle esperienze passate come la co-organizzazione del Growth Hacking Day e della Growth Conference Europe, in partnership con la Growth Marketing Conference di San Francisco, si è deciso di compiere un passo successivo. Il panorama italiano era pronto per un nuovo evento interamente online su tematiche come crescita, innovazione e business aziendale.

Durante la conferenza si alterneranno sul palco una serie di speaker molto noti in Italia per quanto riguarda il settore del Growth Hacking e del Business. Alcuni tra i nomi già annunciati sono: il Growth Manager Gerardo Forliano e il Growth Coach Raffaele Gaito, Yara Paoli, Chief Growth Scientist, e Chiara Bacilieri, Head of Marketing Psychology, insieme a Luca Barboni, VP of Growth & Founder, e Matteo Aliotta, Growth Marketing Manager. Anche Enrico Lugnan sarà presente in qualità di Head of Growth.

Inoltre, parteciperanno anche una serie di startup italiane di successo che presenteranno sul palco virtuale i propri casi studio riguardanti le loro aziende e la loro capacità di sperimentazione la fine di massimizzare la crescita del proprio business. Alcune tra quelle già annunciate che prenderanno parte all’evento sono Friends, app che permette di guadagnare crediti spendibili offline attraverso la propria attività social; ChiOdiaPaga, piattaforma LegalTech per combattere l’online hate; Start2Impact, piattaforma a disposizione dei giovani per garantire una formazione online personalizzata.

Presto verranno annunciati altri partecipanti e startup che prenderanno parte alla conferenza: 12 professionisti italiani di questo settore, 9 startup di successo, oltre 30 i partner e più di 20 startup coinvolte nelle iniziative che saranno promosse durante la giornata. Saranno presenti anche 10 ambassador dell’evento.

Come partecipare

L’evento completo e le presentazioni saranno trasmesse su Facebook, all’interno di specifici gruppi privati accessibili solo da coloro che avranno acquistato i biglietti virtuali per l’evento.

Durante l’arco della giornata, oltre ai vari speech e casi studio presentati, saranno garantiti momenti di networking, business matching e spazi dedicati ai media partner, tutto veicolato attraverso la piattaforma social di Facebook, al fine di creare connessioni e relazioni tra i partecipanti.

600 sono i biglietti che potranno essere acquistati sul sito ufficiale dell’evento, garantendo la partecipazione a tutta la conferenza e l’accesso alla Networking Area per interagire con gli altri partecipanti. A conclusione, tutti coloro che avranno partecipato alla giornata, riceveranno via mail le registrazioni degli interventi e i contenuti proposti.

L’acquisto del biglietto per il 9 maggio, oltre alla partecipazione all’intero evento, garantirà l’accesso alla Community Area, nella quale i partecipanti potranno presentarsi di fronte all’intero pubblico della conferenza, e un “caffè virtuale” con i relatori, per offrire l’occasione di confrontarsi con gli speaker.

Notizie.it, in qualità di media partner di Italia’s Growth Talent, offre uno sconto NOTIZIE20 per acquistare i biglietti ad un prezzo più vantaggioso fino al 26 aprile 2020 registrandosi al sito Italia’s Growth Talent.