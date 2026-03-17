Ecuador: oltre 250 arresti nel primo giorno del coprifuoco

Misure straordinarie e ampio dispiegamento militare nelle province costiere: primo bilancio e possibili sviluppi

Il governo dell’Ecuador ha avviato una campagna di sicurezza pubblica che prevede l’imposizione di un coprifuoco notturno e un massiccio schieramento di forze operative. Il decreto firmato dal presidente introduce il divieto di circolazione dalle 23:00 alle 05:00 nelle province di Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas e El Oro, misura entrata in vigore alla mezzanotte del 15 marzo 2026 e prevista almeno fino al 30 marzo 2026, mentre altri piani militari indicano attività operative fino al 31 marzo 2026. Il provvedimento è presentato dal governo come risposta all’aumento della violenza legata al narcotraffico e ad altri reati organizzati.

Nel primo giorno di applicazione del coprifuoco le autorità hanno comunicato un bilancio immediato: sono stati effettuati 253 fermi, in gran parte per violazione del coprifuoco o per il sospetto di porto illegale di armi. Durante le operazioni congiunte di polizia ed esercito è stato inoltre arrestato un presunto capo di sicariato attivo in più province e sono stati distrutti tre depositi di armi ritenuti obiettivi strategici. Il governo sottolinea che le misure includono controlli serrati sul territorio e la priorità agli interventi nelle aree considerate corridoi critici per il traffico di droga.

Ambito e obiettivi dell’operazione

L’intervento si concentra sulle province costiere che, secondo le autorità, sono diventate i principali punti di passaggio nelle rotte del narcotraffico verso i mercati internazionali. L’obiettivo dichiarato è spezzare le reti di logistica, rifornimento e conseguente violenza legata a estorsioni e omicidi. Secondo fonti ufficiali, la crescita degli episodi di violenza ha portato l’Ecuador a registrare tassi omicidi significativi, con cifre che hanno collocato il paese tra quelli a più alta incidenza in America Latina; questo contesto ha motivato l’adozione di misure straordinarie e l’estensione dei poteri operativi di polizia e armate.

Province e punti critici

Le quattro province interessate — Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas ed El Oro — sono state individuate per la loro posizione geografica e per la frequenza di episodi legati al traffico di droga e al reclutamento di gruppi armati. Le autorità hanno dichiarato che le restrizioni alla mobilità notturna permetteranno di svolgere controlli mirati e perquisizioni, oltre a limitare la capacità operativa delle organizzazioni criminali durante le ore in cui tradizionalmente si concentrano azioni illecite.

Mezzi schierati e cooperazione internazionale

Per sostenere l’operazione il governo ha mobilitato un notevole contingente di forze: rapporti ufficiali citano lo schieramento di circa 75.000 militari per rafforzare i controlli, mentre altre comunicazioni parlano di oltre 40.000 unità operative dotate di mezzi blindati, motociclette e supporto aereo. Le attività includono pattugliamenti, posti di blocco e azioni congiunte tra polizia ed esercito. Inoltre il piano si inserisce in un quadro di cooperazione internazionale: le autorità ecuadoriane ricevono consulenza e scambio di informazioni con gli Usa, nell’ambito dell’alleanza regionale definita come Scudo delle Americhe, finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti.

Supporto e scambio informativo

Il coinvolgimento degli Usa è stato descritto come un supporto tecnico e di intelligence più che un intervento diretto sul territorio. Questo tipo di collaborazione prevede l’analisi di informazioni sui flussi finanziari e logistici, nonché il coordinamento per l’individuazione di depositi e rotte di transito. Le autorità ecuadoriane hanno enfatizzato che tali scambi sono fondamentali per interrompere la catena operativa delle organizzazioni criminali e per ottenere risultati rapidi nelle attività investigative e repressive.

Implicazioni sociali e scenari futuri

L’introduzione di un coprifuoco e il massiccio ricorso alle forze armate sollevano questioni sulla gestione dei diritti civili, sulla salvaguardia dei servizi essenziali e sull’efficacia di misure emergenziali prolungate. Il decreto prevede eccezioni per personale sanitario, forze di sicurezza e operatori delle emergenze, ma la popolazione locale affronta restrizioni alla mobilità e possibili disagi economici, in particolare nei settori informali. Sul piano politico, il governo sostiene che si tratta di misure temporanee necessarie per ripristinare l’ordine; osservatori e organizzazioni per i diritti richiederanno però trasparenza nelle operazioni e verifiche indipendenti sui risultati ottenuti.

Nei prossimi giorni le autorità continueranno le azioni di controllo, con l’obiettivo di consolidare i sequestri e le identificazioni di reti criminali. Il primo bilancio operativo — con 253 arresti, la distruzione di depositi d’armi e l’arresto di un presunto capo di sicariato — sarà valutato alla luce della capacità delle istituzioni di mantenere ordine e di avviare procedure giudiziarie efficaci. Resta aperto il nodo della cooperazione internazionale e della strategia a medio termine per ridurre l’influenza delle organizzazioni del narcotraffico sulle comunità coinvolte.