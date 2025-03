Operazione della guardia di finanza

Un’importante operazione antidroga è stata condotta dalla guardia di finanza di Crotone, che ha portato alla scoperta di oltre 9 chili e mezzo di hashish e 2 chili di marijuana. La droga era stoccata in una villetta disabitata, situata a pochi passi dalla spiaggia di “Gabella”. Questo intervento rappresenta un significativo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, dove il mercato illecito è in continua espansione.

Il ruolo del cane antidroga

Grazie all’ausilio del cane antidroga “Jack”, gli agenti sono riusciti a perquisire l’edificio e a rinvenire una borsa contenente 90 confezioni di hashish, oltre a due involucri di plastica con marijuana. L’abilità del cane nel fiutare la droga ha dimostrato ancora una volta l’importanza degli animali nelle operazioni di polizia. Questo intervento ha permesso di evitare che una quantità considerevole di sostanze stupefacenti finisse nelle mani dei consumatori, contribuendo così a mantenere la sicurezza nella comunità.

Impatto sul mercato della droga

Le stime indicano che la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre centomila euro sul mercato illecito. Questo dato evidenzia l’ampiezza del traffico di droga nella regione e l’importanza delle operazioni di polizia per contrastarlo. La guardia di finanza, con questo intervento, non solo ha sequestrato una grande quantità di sostanze stupefacenti, ma ha anche inviato un chiaro messaggio ai trafficanti: le forze dell’ordine sono vigili e pronte a intervenire. La lotta contro il traffico di droga è una priorità per le autorità, che continuano a intensificare i controlli e le operazioni sul territorio.