Ed Westwick e la moglie Amy Jackson sono in attesa del primo figlio. La star di Gossip Girl ha dato il lieto annuncio sui social.

Lo abbiamo conosciuto nei panni di Chuck Bass nel fortunato Gossip Girl, ora l’attore Ed Westwick diventerà padre per la prima volta ed è stato lui stesso ad annunciare sui social la gravidanza della moglie.

Ed Westwick diventerà padre

L’attore Ed Westwick ha annunciato sui social che sua moglie Amy Jackson è incinta del loro primo figlio. Lui stesso ne ha dato l’annuncio sui social tramite un carosello di fotografie pubblicate sulla pagina Instagram, le quali sono state proposte anche dalla donna nel suo profilo.

Nelle immagini, la modella e attrice britannica mostra il pancione al fianco dell’attore, a cui i primi auguri sono arrivati dagli attori che hanno condiviso con lui la fortunata esperienza di Gossip Girl, seguito da milioni di fan.

Le foto pubblicate da Ed Westwick

Per dare il lieto annuncio ai suoi followers, Ed Westwick ha scelto i social, pubblicando una serie di fotografie molto toccanti.

Negli scatti, condivise anche dalla moglie, i due appaiono molto complici, stretti l’uno all’altra.

Lui in t-shirt bianca e lei in un lungo abito aderente dello stesso colore, che non lascia dubbi ed evidenzia perfettamente il pancione.

La serie di foto è stata scattata in mezzo alla natura e da ogni fotografia traspare l’amore che lega i due, sposati da pochi mesi.

La storia d’amore fra Ed Westwick e Amy Jackson

I due si sono conosciuti nel 2021 tramite un amico in comune. Dopo una fase di riservatezza, hanno ufficializzato la storia d’amore l’anno seguente presentandosi insieme ad un red carpet.

A gennaio 2024 è arrivata la proposta di matrimonio e la coppia è convolata a nozze il 25 agosto in Italia, nel Castello di Rocca Cilento. Ora la famiglia si allarga e per Ed Westwick sarò ancor di più emozionante poiché è il primo figlio, mentre l’attrice è già madre.