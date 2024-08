Ed Westwick si è sposato con Amy Jackson in Cilento

Ed Westwick si è sposato: nozze in Cilento per Chuck Bass di Gossip Girl

Matrimonio in Cilento per Ed Westwick e Amy Jackson. L’interprete di Chuck Bass nella famosa serie tv Gossip Girl si è sposato con la collega, dopo le nozze civili a Londra.

Lo scorso gennaio, Ed Westwick ha chiesto la mano della fidanzata Amy Jackson, al suo fianco dal 2021. Lo scorso 9 agosto, presso il The Connaught Hotel di Londra, i due si sono uniti in matrimonio con rito civile. Dopo qualche giorno, sono volati in Italia con 220 invitati per godersi i veri festeggiamenti. La coppia ha scelto una location magica, il Castello di Rocca Cilento.

Le nozze di Ed Westwick e Amy Jackson in Cilento

Ed Westwick e Amy Jackson sono arrivati in Italia con un jet privato e con i loro 220 invitati hanno festeggiato per 3 giorni. Intervistata da People, l’attrice ha raccontato:

“Volevamo un luogo che non fosse solo naturalmente bello, circondato dal mare, dalle colline e dai vigneti, ma anche unico“.

I festeggiamenti sono iniziati venerdì 24 agosto, con una crociera al tramonto lungo la Costiera Amalfitana. Il banchetto, curato dallo chef Salvatore Iazzetta del Ristorante Rear di Napoli, era ovviamente ispirato alla cucina napoletana.

Ed ha scelto Armani, Amy ha optato per Alberta Ferretti

Sabato 25 agosto, Ed e Amy si sono sposati nello storico Castello di Rocca, con una cerimonia organizzata dall’agenzia Bianco Bouquet. L’interprete di Chuck Bass di Gossip Girl ha sfoggiato un completo Giorgio Armani, mentre la consorte un abito disegnato per lei da Alberta Ferretti. A portare gli anelli è stato il piccolo Andreas, il bimbo che l’attrice ha avuto 4 anni fa da Andreas Panayiotou. Un matrimonio da favola, che i protagonisti ricorderanno per tutta la vita.