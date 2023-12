Egnazia è Great Place to Work® Italia

(Adnkronos) – Il gruppo di Aldo Melpignano insieme a Borgo Egnazia, Masseria Le Carrube, Hotel DE LEN, ottiene la prestigiosa certificazione come eccellente luogo di lavoro

Savelletri di Fasano (Brindisi), mercoledì 6 dicembre 2023 – Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di gestione alberghiera nato dalla visione di Aldo Melpignano, ha ricevuto per la prima volta la certificazione Great Place toWork®, riferimento globale per la cultura organizzativa, che analizza gli ambienti di lavoro raccogliendo e analizzando le opinioni dei collaboratori e la employee experience. Egnazia – Ospitalià Italiana ha inoltre guidato la certificazione delle strutture Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, Masseria Le Carrube a Ostuni, e HOTEL de LEN a Cortina d’Ampezzo. Il risultato raggiunto conferma quanto le persone siano al centro della filosofia e della cultura aziendale del gruppo, che contribuisce così attivamente alla crescita dei territori, incoraggiando la formazione e l’assunzione delle nuove generazioni.

Great Place to Work® ha condotto un’indagine, chiedendo un riscontro ai dipendenti sui temi relativi all’ambiente di lavoro, l’engagement e il grado di soddisfazione. Il Trust index rilevato esprime le percezioni di tutti i collaboratori rispetto a cinque dimensioni della certificazione: credibilità, rispetto, equità, orgoglio, coesione.

"Abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, ma questo ha un significato particolare per me, per diverse ragioni. Fin dall'inizio della nostra attività, abbiamo sempre avuto chiara la centralità delle persone. La nostra promessa è quella di arricchire le vite di tutti coloro che entrano in contatto con noi, e sappiamo di dover iniziare da quelle dei nostri collaboratori, affinché possano trasmettere entusiasmo e gioia a tutte le persone che varcano la soglia dei nostri hotel. Attraverso l'esperienza consolidata di Borgo Egnazia, che oggi rappresenta la base del modello proposto dalla nostra società di gestione, siamo riusciti a ottenere la certificazione per tre strutture del gruppo. Tutto questo mi riempie di orgoglio, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta." – ha dichiarato Aldo Melpignano, Fondatore e Amministratore Delegato di Egnazia.

Oltre ad Egnazia – Ospitalià Italiana, sono state certificate anche le strutture Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, Masseria Le Carrube a Ostuni, e HOTEL de LEN a Cortina d’Ampezzo.

Borgo Egnazia

Borgo Egnazia ottiene la certificazione ufficiale Great Place to Work® in Italia, confermandosi come un posto di lavoro di qualità, attento alle proprie persone e capace di diffondere una cultura organizzativa positiva. Per Borgo Egnazia la certificazione Great Place to Work® si unisce ad altri riconoscimenti in questo ambito, come la certificazione “Top Employers Italia” (ottenuta nel 2023 per il quarto anno consecutivo) e il premio “Company for generation Z”, istituito dalla business school Radar Academy, per dare risalto alle aziende che investono in politiche e pratiche a favore dei giovani della generazione Z.

HOTEL de LEN

Un prestigioso riconoscimento conseguito anche per l’HOTEL de LEN di Cortina d’Ampezzo, aperto a dicembre del 2021. Il 97% è il tasso di risposta ottenuto dai collaboratori, con gli indicatori più alti rappresentati da coesione e senso di comunità. Dall’indagine emerge l’impegno profuso dell’hotel sui temi come integrità e appartenenza, che certificano un ambiente di lavoro familiare, un luogo in cui poter essere se stessi, contare sugli altri e esprimere al meglio il proprio talento.

Masseria Le Carrube

Anche i dipendenti di Masseria Le Carrube hanno riconosciuto l’azienda come un “eccellente ambiente di lavoro”. Comunicazione, leadership e giustizia sono tre tra gli indicatori con la più alta percentuale (oltre l’85%) ottenuta. Le persone dello staff della Masseria ad Ostuni, di proprietà della famiglia Melpignano, sottolineano grande soddisfazione per il modo in cui percepiscono l’organizzazione e la sua reputazione nella comunità.

