Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e di Angelo, ex editore del Corriere della Sera, ha parlato oggi sulle pagine del giornale del suo libro Non ci sono buone notizie, in cui racconta la lotta della madre contro il cancro, facendo anche delle rivelazioni inaspettate.

Eleonora Giorgi e il tumore: le parole inedite del figlio Andrea Rizzoli

“Non possiamo fare nulla per allungare il tempo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno. Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole”, racconta Andrea Rizzoli al Corriere della Sera.

Eleonora Giorgi aveva già annunciato a Verissimo che l’ultima TAC non aveva dato esiti positivi. Da un anno l’attrice è in cura per un tumore al pancreas e si trova ora a un punto decisivo. L’esame ha evidenziato un notevole avanzamento della malattia, portandola a dover scegliere se intraprendere cure palliative, molto invasive, o se proseguire con il trattamento senza un obiettivo curativo, preferendo godersi ogni giorno di vita senza finire in ospedale per una terapia di supporto.

Il figlio, Andrea Rizzoli, ha dichiarato senza mezzi termini che non c’è più nulla da fare per curarla e che l’intenzione è quella di rendere il tempo che le resta il più sereno possibile.

Il rapporto tra Andrea e il fratello Paolo Ciavarro

“Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici… mamma è molto legata al piccolo Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.

I figli, pienamente consapevoli della gravità della situazione, si stanno preparando ad affrontare un percorso difficile e impegnativo, dove la forza della famiglia diventa il punto di riferimento fondamentale.