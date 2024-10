Eleonora Giorgi esprime la sua preoccupazione: “Temo che mio nipote possa dimenticarsi di me.”

L'attrice Eleonora Giorgi, in un'intervista a Verissimo, ha parlato della sua battaglia contro un tumore al pancreas, rivelando di affrontare metastasi e trattamenti di chemioterapia con risultati solo parziali. La sua speranza è legata a una terapia innovativa negli USA. Inoltre, ha mostrato preoccupazione che il suo nipote possa dimenticare il suo volto e ha deciso di scrivergli una lettera per essere ricordata. Nonostante la malattia, si è detta contenta per il matrimonio dei figli e ha incoraggiato le donne a non vergognarsi durante le cure. Ha anche sottolineato l'importanza del supporto della sua famiglia in tutto questo.

Eleonora Giorgi ha condiviso le sue emozioni profonde in un’intervista recente a Verissimo con Silvia Toffanin, dove ha discusso della sua battaglia contro un tumore al pancreas. Tre settimane fa, ha rivelato di affrontare metastasi e trattamenti di chemioterapia che hanno dato risultati solo parziali. La sua ultima speranza è riposta in una terapia innovativa negli Stati Uniti.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, l’attrice ha espresso la sua preoccupazione per il rischio che il suo nipote dimentichi il suo volto. Per questo motivo, ha deciso di scrivergli una lettera per garantirsi un posto nei suoi ricordi futuri. Le sue parole riflettono una vulnerabilità che colpisce nel profondo.

Eleonora ha dichiarato: «Sto combattendo con tutte le mie forze contro questa malattia. E se non dovessi farcela, sarà un addio a tutti…».

In merito alla sua cura, ha spiegato che una clinica negli Stati Uniti ha identificato un potenziale trattamento per il suo tipo di tumore, ma che le probabilità di successo per lei sono solo del 14%. Ha anche condiviso che i suoi campioni cellulari sono già stati inviati negli USA, in attesa di sviluppi.

Riguardo al supporto della sua famiglia, ha menzionato che Ciavarro è sempre stato al suo fianco. Inoltre, ha sottolineato l’importanza che Massimo, suo compagno, abbia un ruolo significativo nel futuro di Paolo. La sua preoccupazione principale rimane legata alla memoria di Gabriele, il suo nipotino, e ha espresso il desiderio di essergli presente anche quando sarà cresciuto. Infine, non nasconde la gioia di aver potuto vedere i suoi figli unirsi in matrimonio.

È stato un momento significativo, come se li avessi messi nelle mani delle loro compagne. Queste due meravigliose giovani si occuperanno di loro al mio posto. Questo pensiero mi dà molta tranquillità e conforto. Paolo e Clizia avevano programmato di unirsi in matrimonio a ottobre, ma sono felice che abbiano deciso di anticipare, visto che le trattamenti mi stanno esaurendo sempre di più.

Alcuni sostenevano che i miei capelli biondi naturali fossero i più belli di Hollywood, ma sapete quale sia la mia opinione? Anche senza di essi, mi sento bella. Vorrei trasmettere questo messaggio a tutte le donne che stanno affrontando la chemio: abbiate il coraggio di mostrarvi come me, non c’è nulla di cui vergognarsi.