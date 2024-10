Eleonora Riso è stata la vincitrice della stagione 2023-2024 di MasterChef. In un’intervista al Corriere della Sera la giovane 27enne ha raccontato cosa è accaduto dopo il trionfo televisivo.

Eleonora Riso, la 27enne cameriera di Firenze, è stata la vincitrice della 13esima edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

La giovane ha trionfato superando Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra che vive a Monaco di Baviera.

La vittoria della tredicesima edizione di Masterchef Italia non ha cambiato la vita di Eleonora Riso, che ha deciso di non trasferirsi a Milano dopo la sua esperienza nel cooking show. La motivazione più solida dietro questa scelta sembra essere la “pigrizia”. A tal proposito, la giovane dichiara:

“Sono pigrissima, negli ultimi due anni ho fatto circa cinque traslochi più una lunga serie di barboneggiamenti , brevi soggiorni, lunghi soggiorni, in giro. Mi è venuta una mezza idea di provare a trasferirmi a Milano, però in realtà sono pigra”.

Inoltre, la 27enne racconta che la vita, anche dopo una vittoria a MasterChef, è molto dura. La giovane, al momento, si dedica a condividere le sue ricette sui canali social, ma le critiche gratuite e non costruttive degli haters non mancano.

Eleonora non ha ricevuto nessuna offerta dai tre chef stellati dopo la vittoria:

“Dopo la fine della trasmissione non mi hanno mai chiamato. Non è un problema e non ho certo pretese: lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatoriale”.