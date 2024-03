Dei tanti personaggi passati dalle cucine di Masterchef Italia in questi quasi 15 anni, Eleonora Riso è sicuramente fra i più apprezzati e questo non soltanto perché ha vinto la sua edizione. La 27enne si è dimostrata una ragazza veramente ricca di talento e di tanto eclettisimo tra i fornelli: gli ex colleghi hanno parlato di lei in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Eleonora Riso vince Masterchef 13: gli ex colleghi la raccontano

“Era in turno da noi fino a pochi giorni fa. Aveva lasciato trasparire che le cose a Masterchef erano andate molto bene, ma certo non ci aspettavamo che avesse vinto” – racconta qualcuno fra i suoi colleghi del ristorante di Firenze dove Eleonora ha lavorato come cameriera. Per i tempi televisivi (il programma si registra in estate) e per la clausola di riservatezza, la vincitrice non aveva potuto parlare a nessuno del suo trionfo fino alla messa in onda di giovedì. “Le abbiamo mandato i nostri complimenti, adesso aspettiamo di rivederla per festeggiare questa grande vittoria, poi le auguro di realizzare il suo sogno” – dice Giulio Picchi, il titolare dell’osteria di Eleonora.

Eleonora Riso vince Masterchef 13: il passato in osteria

“Abbiamo lavorato insieme dal 2018. Devo dire che in televisione si è mostrata per com’è davvero, una ragazza estroversa e un po’ “pazza”, nel senso buono del termine” – dice ancora Giulio che poi pensa ai tempi passati alla sua osteria con Eleonora- “Insieme in questi anni ci siamo tolti tante soddisfazioni, abbiamo servito i Radiohead, Katy Perry e Russell Crowe. Abbiamo attraversato difficoltà e successi. Adesso spero che si goda questo grande successo di cui abbiamo grande rispetto“.