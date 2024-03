Maria De Filippi, la regina della televisione italiana, sta cambiando negli anni e i ritocchini estetici che le stanno cambiando i connotati, non sono passati inosservati.

Maria De Filippi e la chirurgia estetica

Il cambiamento estetico di Maria De Filippi, avvenuto negli ultimi tempi è sempre più evidente. Molti telespettatori hanno ipotizzato che anche la conduttrice abbia ceduto alla chirurgia estetica sottoponendosi ad alcuni interventi, visto il cambiamento improvviso avvenuto sul suo volto.

L’ipotesi dell’intervento della chirurgia estetica sul volto di Maria De Filippi

La diretta interessata non si è mai espressa in merito alla vicenda, ma molti esperti, come il chirurgo Jacopo Gardellin, hanno messo in dubbio gli eventuali ritocchini di Maria De Filippi ed hanno attribuito il cambiamento al trucco utilizzato in tv.

I fan della conduttrice, già in occasione del funerale di Silvio Berlusconi, erano rimasti sconvolti dal viso di Maria De Filippi:

«Posso capire cos’è successo al viso di Maria De Filippi?».

Il prima e dopo la chirurgia di Maria De Filippi a Striscia La Notizia

Striscia La Notizia, nella sua rubrica Fatti e Rifatti, ha rivelato i cambiamenti della nota conduttrice prima e dopo la chirurgia. Secondo la trasmissione, che ha messo a confronto le foto di ieri con quelle di oggi, pare che Maria De Filippi sia ricorsa a delle punturine rivitalizzanti.