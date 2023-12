La tredicesima edizione di Masterchef sta per tornare in televisione. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno annunciato tutte le novità. Vediamo quando inizia.

Masterchef 13: quando inizia e chi sono i giudici

Gli amanti dei cooking show possono gioire: Masterchef sta per tornare in tv. Squadra che vince non si cambia, quindi i giudici del programma sono stati riconfermati in toto: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Quando inizia?

Masterchef 13: la data d’inizio

La data d’inizio di Masterchef 13 è giovedì 14 dicembre 2023, in prima serata su Sky. Per ogni puntata, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno affiancati da un giudice esterno. Quest’ultimo aiuterà i concorrenti a prendere decisioni durante le fasi del Live Cooking e dello Stress Test.

Masterchef 13: le novità

Durante lo Stress Test, i cuochi si dovranno contendere l’ambito grembiule bianco. Saranno monitorati in remoto dall’ospite-giudice che osserverà con attenzione l’operato dei partecipanti per poi esprimere un voto. Una volta formata la Masterclass, torneranno le prove consuete: Mistery Box, gli Skill Test, il Pressure Test e le prove in esterna. L’appuntamento con Masterchef 13 è per giovedì 14 dicembre in prima serata su Sky.