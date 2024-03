Eleonora Riso ha vinto 100.000 euro in gettoni d'oro oltre all'opportunità di pubblicare un libro di ricette

Si è conclusa la tredicesima edizione di Masterchef Italia, decretando la vittoria della livornese Eleonora Riso. Ora per Eleonora il futuro si prospetta roseo.

Il premio di Eleonora Riso

Eleonora Riso ha vinto la straordinaria cifra di 100.000 euro in gettoni d’oro come prima classificata del programma di cucina. Una cifra che sicuramente le permetterà di sognare e mettere le basi della sua carriera in ambito culinario. Carriera che sarà anche aiutata dalla pubblicazione del suo primo libro di ricette, opportunità che spetta ai vincitori del cooking reality show grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi.

Non finisce qui: Eleonora Riso avrà infine l’opportunità di accedere a un corso prestigioso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana.

La vittoria in finale

Eleonora Riso si è presentata a Mastechef come una cameriera di Livorno, desiderosa di diventare chef. Nella puntata finale del 29 febbraio, in onda su Sky, i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno decretato la vittoria di Eleonora. La concorrente ha battuto gli altri due finalisti Michela Morelli e Antonio Mazzola.