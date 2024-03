Chanel Totti, annuncio inaspettato: "nuova arrivata" in famiglia. Fan sorpresi.

Chanel Totti ha accettato di buon grado la separazione tra i genitori Francesco e Ilary Blasi. Nelle ultime ore, la ragazza ha fatto un annuncio del tutto inaspettato: la famiglia si allarga con una “nuova arrivata”.

Chanel Totti, annuncio inaspettato: la famiglia si allarga

Da un giorno all’altro, Chanel Totti si è ritrovata a vivere in una grande famiglia allargata. Sua madre Ilary Blasi è felice con il nuovo compagno Bastian Muller, mentre il padre Francesco lo è con Noemi Bocchi. Quest’ultima porta con sé anche due figli avuti dal precedente matrimonio. Come se non bastasse, nelle scorse ore, la ragazza ha fatto un annuncio inaspettato: la famiglia si allarga ancora.

Ecco chi è la nuova arrivata della famiglia Totti-Blasi

La “nuova arrivata” della famiglia Totti-Blasi è una capretta. Chanel, attraverso il suo profilo Instagram, ha mostrato ai fan l’animale. In quale casa starà la cucciolina? Probabilmente, nella maxi villa all’Eur, dove al momento vivono Ilary e i bambini, ma che Francesco vorrebbe vendere. Di certo, la custodia della capra non finirà in tribunale, tra Rolex e maxi mantenimenti.

Chanel Totti: la nuova arrivata sorprende

Il fatto che la “nuova arrivata” di casa Totti-Blasi sia una capra ha sorpreso i fan, e non poco. Possibile che l’animale sia solo una frecciatina e non una vera adozione? Al momento, non è dato saperlo.