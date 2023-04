Chanel Totti nella bufera: "E' l'amante del padre di mia figlia"

La Tiktoker Martina De Vivo si è scagliata via social contro Chanel Totti che, a suo dire, sarebbe stata l’amante del suo ex di nome Cristian.

Martina De Vivo contro Chanel Totti

La Tiktoker Martina De Vivo ha lanciato via social alcune gravi accuse contro Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti che ha solamente 15 anni. A detta della TikToker lei e il suo ex fidanzato, Cristian, si sarebbero lasciati ad appena 2 mesi dalla nascita della loro figlia perché lei avrebbe scoperto alcuni messaggi scambiati da lui e da Chanel. La De Vivo avrebbe anche telefonato alla stessa Chanel per sapere come sarebbero andate davvero le cose tra lei e il suo ex, che ha precisato di aver cacciato da casa.

@_martina_de_vivo_ Risposta a @Hahahahha ♬ suono originale – Martina de vivo

“Con la bambina che non aveva neanche 2 mesi di vita apro il telefono del mio fidanzato, che viveva ancora con me, e vedo la chiamata di Chanel Totti. Scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero, ma mi dice pure che mi amava e tutte queste cose qua. Allora lo caccio di casa, ma già lo avevo cacciato quando ho trovato la chiamata (…) Mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l’ha lei. Ebbene sì, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro casa mia. Lei quindi ha fatto l’amante, o almeno a casa mia così si chiama”. Ha tuonato Martina De Vivo in merito alla questione. Al momento Chanel non ha replicato alla bufera scatenata contro di lei dalla donna e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.