Chanel Totti, il messaggio sui social: "Capito una sola volta, sta a te cogliere la chance"

Chanel Totti ha scritto un misterioso messaggio sui social e tanti credono che fosse indirizzato a qualche suo spasimante segreto.

Chanel Totti: il messaggio sui social

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, continua a far parlare di sé sui social. Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan non sono state le sue foto seducenti o i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica bensì un messaggio che Chanel ha scritto a un non meglio precisato qualcuno che in molti credono essere un suo ammiratore segreto. “Capito una volta sola, sta a te cogliere la chance”, avrebbe scritto Chanel che, nel frattempo, si starebbe preparando per una nuova partenza in compagnia di suo padre Francesco Totti.

Negli ultimi mesi la figlia dei due vip è spesso partita in compagnia di suo padre e della sua nuova compagna, Noemi Bocchi, e sembra che Chanel abbia stretto con lei un buon rapporto dopo la fine del matrimonio dei suoi genitori. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme, e nessuno tra i familiari di Francesco Totti ha rotto il silenzio in merito alla vicenda. Ilary Blasi nel frattempo si sta godendo la sua nuova storia d’amore con Bastian Muller, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.