Chanel Totti, la dedica a Ilary Blasi: "Le superi tutte"

Chanel Totti ha condiviso via social la foto di una targa da lei fatta realizzare in onore di sua madre Ilary Blasi.

Chanel Totti: la targa in onore di sua madre

Chanel Totti ha un rapporto speciale con sua madre, la showgirl Ilary Blasi, e in queste ore ha voluto condividere via social una speciale targa che lei stessa ha fatto realizzare in onore della celebre conduttrice. “Per mamma: molte donne fanno cose nobili ma tu le superi tutte”, si legge sulla targa fatta realizzare da Chanel per Ilary blasi e che ha subito fatto il pieno di like sui social.

Dopo la separazione dei suoi genitori, Chanel ha continuato a frequentarli entrambi come di consueto ma lei e i suoi fratelli, Cristian e Isabel, sono rimasti a vivere con la madre nel lussuoso appartamento all’Eur.

In questo primo anno dopo la separazione Ilary Blasi ha già presentato ai suoi figli il suo nuovo compagno, Bastian Muller, mentre il suo ex marito Francesco Totti è andato a vivere con la nuova compagna Noemi Bocchi. Per un breve periodo si è vociferato che non corresse buon sangue tra Chanel e la compagna del padre ma la questione non ha trovato riscontri.