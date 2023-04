Chanel Totti, il messaggio di supporto a mamma Ilary prima dell'Isola

Poche parole, ma di grande incoraggiamento, quelle dedicate da Chanel Totti alla madre Ilary Blasi in occasione della prima puntata dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Le due, da sempre unite da un grande legame, testimoniano ancora lo sconfinato affetto che le unisce.

Chanel Totti al fianco (anche se a distanza) di mamma Ilary, impegnata nel debutto dell’Isola dei Famosi 2023

“Ready for tonight“, ha scritto in una storia Instagram Chanel, incoraggiando così sua mamma, alle prese con il debutto della nuova edizione del reality show d’avventura di Canale 5. Anche la 16enne dunque davanti alla tv a seguire le avventure dei naufraghi a Cayo Paloma.

Non è stata una puntata semplice, quella di ieri sera per Ilary Blasi. In ritorno in tv è arrivato dopo un anno piuttosto tumultuoso, complice la separazione con Francesco Totti: i due erano una delle coppie più amate da vent’anni.

Sarà dunque stato prezioso questo supporto da parte della sua piccola Chanel, pronta a fare il tifo per lei da lontano: lo studio in cui si svolge la trasmissione si trova a Milano, mentre la 16enne risiede nella Capitale.

Non sono mancate le frecciatine da parte di Ilary, da sempre nota per il suo carattere fumantino, che di certo non le manda a dire: in apertura di puntata ha voluto smorzare la tensione sul “caso Totti” con una battuta che ha da subito spopolato sui social: “Per uno che arriva c’è uno che va“.