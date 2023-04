Isola dei Famosi, Ilary Blasi gioca con la separazione da Totti e poi tira in ballo Nicola Savino.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha finalmente aperto i battenti. Appena i riflettori si sono accesi, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una battuta ambigua: il riferimento alla separazione da Francesco Totti non è sfuggita.

Isola dei Famosi: Ilary Blasi gioca con la separazione da Totti

Ilary Blasi ha debuttato su Canale 5 con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è tornata in tv dopo un anno a dir poco difficile, che l’ha vista mettere fine al lungo matrimonio con Francesco Totti. Piuttosto che mettere a tacere il chiacchiericcio in merito alla sua vita sentimentale, Ilary ha aperto la diretta con una battuta ambigua.

La battuta ambigua di Ilary Blasi

La Blasi, appena entrata nello studio dell’Isola dei Famosi, ha dichiarato:

“Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”.

In molti hanno pensato che la conduttrice si stesse riferendo a Totti, anche perché il suo volto era particolarmente serio. Ilary, però, ha sganciato una frase che nessuno si aspettava.

Ilary Blasi tira in ballo Savino

A questo punto, la Blasi ha esclamato:

“Parlo di Nicola Savino… Ciao Nicola, so che ci stai seguendo”.

Ilary, come al solito, l’ha buttata in “caciara“. Era davvero necessario fare hype tirando in ballo la separazione da Totti quando a casa ci sono 3 figli che ti guardano?