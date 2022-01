Elezione del Presidente della Repubblica, quinta votazione: centrodestra farà un nome

Alle 11 inizierà la quinta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica: il centrodestra si prepara a votare compatto un nome.

C’è attesa per la quinta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, che avrà inizio alle 11 con la consueta chiama di senatori, deputati e delegati regionali. Per la prima volta dall’inizio degli scrutini, il centrodestra scriverà un nome che verrà definito in un vertice in programma alle 9.

Elezione del Presidente della Repubblica: quinta votazione

Dopo l’incontro avuto in serata, la coalizione ha infatti optato per abbandonare la scheda bianca/astensione e indicare una figura di alto livello che Matteo Salvini indicherà poco prima dell’inizio delle operazioni di voto. “Frattini? I nomi sono tanti, non fatemi fare nomi di Tizio e Caio ma voteremo compatti“, ha affermato lo stesso lasciando la Camera.

E ancora: “La notte è giovane, qualche chiamata notturna la posso fare.

Non metto veti, ma stiamo parlando del presidente di tutti gli italiani. Ora fatemi andare a fare quello che devo fare, così domani riesco a dire qualcosa di più concreto. I nomi sono tanti“. Nella riunione sarebbe tornato alla ribalta quello della presidente del Senato Casellati. Il governatore ligure Giovanni Toti ha infatti reso noto che “è uno dei nomi e qualcuno domani glielo dirà“.

Nella tarda serata si sarebbe tenuto anche un vertice del centrosinistra con presenti Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza.

Costoro si sono dati appuntamento alle 8:30 con le delegazioni di tutti e tre i partiti per decidere l’eventuale reazione se si concretizzerà il nome della Casellati come scelta del centrodestra.