Elezioni 12 giugno, l’appello della candidata a Mercato San Severino: “Fate la salsa poi andate a votare”

In queste ore sta facendo il giro dei social il comizio elettorale di Vilma Campanile, candidata di Mercato Sn Severino. Fa discutere il suo appello.

Alle elezioni manca sempre meno e la campagna elettorale è arrivata al giro di boa. Eppure sta facendo discutere in queste ultime ore il comizio elettorale di una candidata al consiglio comunale di Mercato San Severino che, in un video che si è diffuso sui social, ha lanciato un appello alle donne chiedendo che preparino “la salsa” la sera prima dando così priorità al voto.

Elezioni, il surreale appello della candidata di Mercato San Severino fa discutere

Ascoltando le parole della candidata del comune salernitano viene lasciato poco spazio ad altre interpretazioni:

“Il 12 giugno, a’ salsa ‘a facite ‘a sera prima, preparate tutto sotto al forno e mettete tutto lì, e andate a votare.

Il 12 giugno impegnate o laps, mio padre mi diceva sempre quando vuoi cambiare qualcosa devi impegnare o’ laps, la matita”.

Le reazioni sui social

Nel frattempo sono moltissime le reazioni sui social. Scorrendo la bacheca di Facebook si leggono ad esempio frasi del tipo: “Le campagne elettorali quelle belle e genuine”, mentre la pagina “Rosapercaso” ha invece scritto: “A tutti quelli che lo trovano divertente consiglierei di ascoltare le storie delle donne che sono state picchiate, umiliate davanti ai figli, oggetto di violenza fisica e verbale, proprio a partire da episodi come questo.

La minestra era fredda. La pasta era scotta. […] Quindi, no, non fa ridere. “Per cambiare le cose bisogna prendere in mano la matita” […] Certo, ma partendo sempre e solo dai diritti delle donne, mai dalla violenza contro di loro”.