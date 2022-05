Elezioni amministrative 12 giugno 2022, orari: quando saranno aperte le urne?

Le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 si avvicinano sempre di più, ma a che ora saranno aperte le urne nelle città in cui si dovrà votare?

L’Election day del prossimo 12 giugno 2022 si sta avvicinando a grandi passi. In molte città italiane i cittadini saranno chiamati alle urne.

Elezioni amministrative 2022: quando si voterà

Le votazioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie.

Al termine delle procedure di voto si procederà prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali.

Elezioni amministrative 12 giugno 2022: il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge

Il Consiglio dei ministri, grazie alla proposta del Premier Mario Draghi e di Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto legge per introdurre delle disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Questo provvedimento ha individuato alcune apposite misure di prevenzione dal contagio dal Covid-19. Per coloro che sono positivi si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentano di poter prender parte alle consultazioni.