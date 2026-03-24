All’indomani del referendum sulla giustizia molte letture tentano di spiegare il trionfo del No. Secondo la sondaggista Alessandra Ghisleri, il risultato non è semplicemente la bocciatura di un singolo quesito, ma l’espressione di un più ampio sentimento politico che ha aggregato dissenso oltre gli schieramenti tradizionali. In questa fase è emersa anche la capacità del fronte contrario di costruire una narrativa compatta, capace di mobilitare categorie di elettori che spesso restano ai margini delle consultazioni.

La spiegazione proposta combina elementi di comunicazione, atteggiamento verso le riforme costituzionali e composizione del corpo elettorale. Ghisleri sottolinea come la paura di intervenire sulla Costituzione abbia agito come freno nella mente di molti votanti, determinando una preferenza per lo status quo. Allo stesso tempo si è verificato un fenomeno di riattivazione di cittadini giovani e di ex astensionisti che hanno partecipato per esprimere una protesta o mandare un messaggio politico.

Cosa emergere dalla composizione del voto

Un elemento centrale dell’analisi riguarda la famiglia di elettori che hanno sostenuto il No. Ghisleri parla di un elettorato in parte composto da giovani e da chi di solito non si reca alle urne: persone mobilitate da motivi non strettamente ideologici, ma da una volontà di manifestare dissenso. I numeri mostrano un incremento significativo rispetto a precedenti consultazioni: se in altre votazioni su lavoro e cittadinanza avevano votato circa 13 milioni di persone, questa tornata registra quasi due milioni di voti contrari in più, segno di una partecipazione anomala e altamente selettiva.

Il ruolo dell’elettorato fluido

La sondaggista utilizza il concetto di elettorato fluido per descrivere quei segmenti che non si riconoscono stabilmente in una singola forza politica. Questi votanti si attivano su appuntamenti considerati cruciali e non seguono le tradizionali appartenenze. Secondo Ghisleri, gran parte dei voti in più non sono quindi da attribuire a un trasferimento diretto verso il centrosinistra, ma piuttosto a una mobilitazione indipendente che ha trovato nel referendum l’occasione per esprimersi.

L’effetto della strategia comunicativa

Sul piano della comunicazione è emersa una chiara differenza tra le due parti: il fronte del Sì ha provato a difendere nel merito la riforma della giustizia, ma questo approccio si è rivelato meno efficace rispetto a una strategia mirata alla criticità e alla delegittimazione della proposta. La capacità del No di presentare la riforma come un intervento rischioso e imposto dall’alto ha incontrato terreno fertile in ampia parte dell’elettorato, dimostrando che nei referendum sui temi sensibili la percezione prevale spesso sull’argomentazione tecnica.

Percezione e narrazione

La vittoria del fronte contrario è stata costruita anche attraverso semplificazioni retoriche e messaggi emotivi, in grado di sintetizzare il timore di modifiche costituzionali con immagini e slogan facilmente memorizzabili. Questo tipo di comunicazione persuasiva tende a prevalere quando l’argomento è complesso e richiede spiegazioni tecniche: la narrativa del rischio ha così soppiantato i dettagli procedurali della riforma.

Conseguenze politiche e clima sociale

Nonostante l’esito venga letto da molti come una critica al governo, Ghisleri avverte che interpretare il risultato come una sconfitta personale di Giorgia Meloni sarebbe riduttivo. Le dinamiche referendarie raccolgono valutazioni di merito, percezioni diffuse e spinte politiche che trascendono la figura del premier. Parallelamente, il clima post-voto ha mostrato tensioni anche sui social, dove si sono registrati insulti e minacce rivolti alla presidente del Consiglio; tali reazioni amplificano il quadro di polarizzazione e denunciano un livello di conflittualità che va oltre il dato elettorale.

In conclusione, l’interpretazione di Ghisleri mette in luce tre fattori chiave: la polarizzazione, la mobilitazione di un elettorato non stabile e una strategia comunicativa del No capace di trasformare il timore di cambiamento in scelta collettiva. Questi elementi, combinati, hanno modellato un risultato che resterà materia di dibattito politico e di analisi per le prossime campagne elettorali.