Elezioni amministrative, le reazioni di Meloni e Schlein dopo i risultati

Il voto che si è in parte concluso e che prevede ancora lo step dei ballottaggi era importante anche come termometro politico oltre che come indicatore di governi territoriali, perciò sulle elezioni amministrative sono arrivate le reazioni di Giorgia Meloni ed Elly Schlein dopo i risultati. La premier e la segretaria del Partito Democratico hanno detto la loro sul test elettorale ma da prospettive diverse.

Amministrative, le reazioni di Meloni e Schlein

Giorgia Meloni non ha dubbi e ha detto: “Il centrodestra conferma la sua forza, ora avanti con le riforme” Le elezioni amministrative 2023 hanno coinvolto circa 600 Comuni e dal risultato emerge come il Pd segni una ripresa. Per i ballottaggi del 28 e 29 maggio ad Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa e Siena ci sarà però una sfida finale. Sarà quella a stabilire il vincitore politico.

Dal Nazareno segnali al M5s di Conte

Il centrodestra ha già conquistato quattro sindaci nei comuni capoluogo: Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. Il centrosinistra invece ne ha messi al sicuro due: Brescia e Teramo. Il tutto con una affluenza scesa al 59,03%. Ma cosa ha detto Elly Schlein? A lei interessa più che mai vincere ed è stata possibilista con l’opposizione “parallela” del M5s. La segretaria del Pd lo ha spiegato in conferenza stampa al Nazareno.“Comizi insieme con Conte? Non abbiamo fatto l’agenda ma confermiamo la piena disponibilità ad incrociarci con i leader delle altre forze a cui siamo alleati”.