Dopo la prima tornata elettorale che si era consumata tra il 14 e 15 Maggio, tra il 28 e 29 de mese tanti cittadini italiani erano chiamati alle urne per determinare il vincitore dei vari ballottaggi. Non solo, in diverse città dello Stivale importanti non si era ancora andati alle urne. In quasi tutti i casi, a stravincere è stato il centrodestra e agli avversari non è rimasto se non ammettere la dura sconfitta.

Elezioni comunali, vince la destra e Schlein ammette: “Risultato netto”

Elly Schlein è stata la prima ad ammettere la vittoria netta del centrodestra e ha così commentato i risultati delle elezioni comunali 2023: “É una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora. Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione.” La leader dei democratici, poi, prosegue lanciando un appello: “È evidente che da soli non si vince. C’è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il Pd. Nei capoluoghi è andata male è andata meglio nei comuni medi.”

Meloni esulta e oggi incontra le parti sociali

Dall’altra parte, Giorgia Meloni non può che ritenersi soddisfatta, in particolare per il risultato forse anche inatteso in alcune storiche roccaforti della sinistra. La premier oggi incontrerà le parti sociali, i sindacati e le imprese: l’obiettivo sono le riforme. I temi più caldi riguardano le pensioni e come contrastare l’inflazione.