Elezioni politica 25 settembre, tutte le Regioni in cui Fratelli d’Italia è il primo partito

Stando alle stime, ecco le Regioni che hanno votato Fratelli d'Italia alle elezioni come primo partito, e come si posizionano gli altri partiti

Giorgia Meloni vince le elezioni politiche del 25 settembre 2022: Fratelli d’Italia ottiene la maggioranza dei voti nella metà delle regioni. Proseguono i risultati in diretta, gli instant ed exit poll.

Elezioni 2022: le stime

FdI sarebbe attorno al 25% al Senato, la Lega invece tracolla sotto il 10%, Forza Italia è poco sotto l’8%.

Nella coalizione di centrosinistra, il PD ha il 10%, Azione-Italia Viva il 7,5%, Alleanza Verdi e Sinistra il 3,6% e +Europa il 3%. Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto circa il 16%. Secondo i dati attuali, Italexit, Unione Popolare e Noi Moderati resterebbero fuori dal Parlamento.

Elezioni 2022: il voto delle regioni

Alla Camera, Fratelli d’Italia ha il maggior numero di voti nella metà delle regioni, soprattutto al Nord, mentre il Movimento Cinque Stelle è in maggioranza al Sud, nelle Isole e nel Centro Italia; il Pd è in vantaggio solo in Emilia-Romagna e Toscana.

Le stime indicano che mancano solo il 2% delle sezioni, quindi i dati sono ancora incompleti.

Dove FdI è primo partito

Le regioni in cui FdI è primo partito sono Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

Nelle altre sette (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), il M5S è in testa. Infine, in Emilia-Romagna e Toscana, ha vinto il Pd.