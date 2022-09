Per le elezioni del 25 settembre 2022 le scuole rimarranno chiuse pre due giorni. L'Associazione nazionale presidi chiede di spostare i seggi.

Le elezioni anticipate previste per il 25 settembre 2022 vanno incontro già ad alcune polemiche, come la chiusura delle scuole. A nemmeno un mese dall’inizio dell’anno scolastico, bambini ed adolescenti perderanno un paio di giorni di lezioni.

Elezioni politiche 25 settembre 2022, quando chiudono le scuole?

A fare luce sulla vicenda è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. La richiesta dell’associazione è quella di spostare i seggi elettorali in luoghi diversi dalle scuole. La porposta concreta è permettere agli italiani di votare in palestre o caserme. Tradizionalmente si è sempre votato negli istituti e difficilmente questa cosa cambierà per le elezioni del 25 settembre.

Le date della chiusura delle scuole e l’orario in cui si potrà votare

I giorni in cui le scuole restaranno chiuse alle lezioni scolastiche sono il sabato 24 settembre 2022 e il lunedì 26 settembre 2022. Gli istituti chiuderanno dal venerdì pomeriggio, 23 settembre 2022. Il lunedì gli studenti non potranno rientrare a scuola perchè si dovrà procedere allo spoglio elettorale per contare i voti. Le votazioni ci saranno dalle 7.00 alle 23.00 del 25 settembre 2022.